Κοζάνη: Μετ’ εμποδίων η επιστροφή στην Εγνατία Οδό – Ουρά χιλιομέτρων στα Διόδια Πολυμύλου – Δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία στην Εγνατία Οδός, στο ρεύμα από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο τα Διόδια Πολυμύλου.

Πριν αλλά και μετά τα διόδια έχει σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων από τα οχήματα που κινούνται σημειωτόν ενώ οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς φτάνουν και τη μία ώρα, παρά το γεγονός που έχουν ανοίξει τα διόδια για ελεύθερη διέλευση.

Η βασική αιτία είναι ότι στο σημείο εκτελούνται έργα εδώ και μήνες, με αποτέλεσμα να λειτουργεί μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Σε συνδυασμό με τον αυξημένο όγκο οχημάτων, δημιουργείται έντονη συμφόρηση, ακόμη και όταν τα διόδια ανοίγουν προσωρινά, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Οι αρχές κατά διαστήματα εφαρμόζουν μέτρα αποσυμφόρησης, όπως το άνοιγμα των διοδίων, ωστόσο η στενότητα του δρόμου λόγω των έργων συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία ακόμα και στην παλιά ΕΟ Κοζάνης Θεσσαλονίκης.