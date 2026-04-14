Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν μονοκατοικία και πέρασαν εκεί το Πάσχα – Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 22 και 49 χρονών, προχώρησαν χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες συνελήφθησαν καθώς από κοινού με 32χρονο συνεργό τους, το χρονικό διάστημα 12 με 13 Απριλίου 2026 διέρρηξαν και διέμεναν παράνομα σε μονοκατοικία στην περιοχή της Τούμπας, ιδιοκτησίας 26χρονης γυναίκας, όπου προκάλεσαν φθορές και αφαίρεσαν από εντός διάφορα έπιπλα και αντικείμενα.

Η ιδιοκτήτρια κάλεσε την αστυνομία και πριν την άφιξη των αστυνομικών ο 32χρονος τράπηκε σε φυγή με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ αποπειράθηκε να προκαλέσει σωματική βλάβη στον σύζυγο της ιδιοκτήτριας.