Της υπομονής η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Ουρές χιλιομέτρων στα διόδια Πολυμύλου, καθυστερήσεις στα Μάλγαρα

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα του Πάσχα η επιστροφή των εκδρομέων. Μεγάλες ουρές και ταλαιπωρία συναντούν οι οδηγοί στα διόδια Πολυμύλου, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια των Μαλγάρων.

Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Πολυμύλου, στην Κοζάνη. Από νωρίς σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη ενώ μέχρι και πριν από λίγη ώρα υπήρχαν ουρές χιλιομέτρων τόσο πριν όσο και μετά από τα διόδια. Τα διόδια στον Πολύμυλο ανοίγουν για λίγα λεπτά ανά διαστήματα, σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία ενώ αρκετοί καταγγέλλουν πως παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι κολλημένοι στην ουρά για τουλάχιστον μία ώρα, πλήρωσαν κανονικά τα διόδια αφού δεν υπήρχε ελεύθερη διέλευση παρά το μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Σύμφωνα με αναφορές οδηγών, στο σημείο υπάρχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας, με συνέπεια να έχουν δημιουργεί ατελείωτες ουρές.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια των Μαλγάρων. Ήδη έχουν σχηματιστεί ουρές στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με την αναμονή να φτάνει και τα 15 λεπτά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα εισόδου.

Χωρίς προβλήματα επιστρέφουν όσοι έφυγαν στη Χαλκιδική για τις ημέρες του Πάσχα. Η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Χωρίς κανένα πρόβλημα επιστρέφουν και όσοι κινούνται στην Εγνατία, στο τμήμα Καβάλα – Θεσσαλονίκη.