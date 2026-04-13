Νέες τουρκικές προκλήσεις με “εορταστικές” παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο
Με όρεξη επέστρεψε η Τουρκία για νέο σκηνικό προκλητικότητας στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, πραγματοποιώντας παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών.
Ειδικότερα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανακοίνωσε ότι σήμερα Δευτέρα του Πάσχα (13.04.2026) τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) της Τουρκίας πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου.
Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
