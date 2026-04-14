Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία 64χρονου στην Ευκαρπία – Τον σκότωσε με τσιμεντόλιθο και μετέφερε τη σορό του σε ρέμα

Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία του 64χρονου με τσιμεντόλιθο στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, παρόλο που ο 42χρονος φέρεται να ομολόγησε προανακριτικά ότι αυτός σκότωσε το θύμα σήμερα κράτησε διαφορετική στάση, λέγοντας ότι δεν εμπλέκεται στη δολοφονία και ότι αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι ζει σε συνθήκες αστεγίας και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε διαφορές με το θύμα καθώς δεν τον γνώριζε.



Η δολοφονία

Υπενθυμίζεται ότι η άγρια δολοφονία έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου. Ο 42χρονος κατηγορείται ότι κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι του θύματος, πιθανότατα με τσιμεντόλιθο και στη συνέχεια μετέφερε με παλετοφόρο και πέταξε τη σορό του 64χρονου κάτω από γεφυράκι πλησίον ρέματος, λίγα μέτρα μακριά από το παράπηγμα στο οποίο διέμενε το θύμα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός έφερε συντριπτικές κακώσεις στην περιοχή της κεφαλής, ενώ από την νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε ότι αυτές προήλθαν από θλών όργανο.

Περαιτέρω από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε ότι, η ανθρωποκτονία έλαβε χώρα εντός της οικίας του και στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε και απορρίφθηκε από τη γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και ευρημάτων, καθώς και από τις επακόλουθες ενέργειες αστυνομικών του Γραφείου κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εντοπίστηκε άμεσα ο κατηγορούμενος.

Ακολούθως, η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση πιστοποιήθηκε από τη συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων που προέκυψαν από τις επιτόπιες εργαστηριακές εξετάσεις των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την ανεύρεση αντικειμένων στην κατοχή του που συνδέονται με τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και από την ιατροδικαστική του εξέταση.

