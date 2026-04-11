Θεσσαλονίκη: Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του άνδρα που η σορός του εντοπίστηκε στην Ευκαρπία

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται από την αστυνομία ο θάνατος του άνδρα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε το πρωί σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη.

Την έρευνα στην υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε αποκάλυψε χτυπήματα στο κεφάλι του νεκρού, που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία.

Ο γεννηθείς το 1963 άνδρας ταυτοποιήθηκε, καθώς τα στοιχεία του βρέθηκαν σε προηγούμενες καταχωρίσεις υποθέσεων. Από την αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο παράπηγμα όπου διέμενε το θύμα, φαίνεται πως το έγκλημα έγινε εκεί και στη συνέχεια ο δράστης ή οι δράστες (δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη αν εμπλέκονται περισσότερα του ενός άτομα) μετέφερε/-ραν τη σορό στο σημείο όπου εντοπίστηκε το πρωί, το οποίο είναι σε αρκετά κοντινή απόσταση.

Οι Αρχές αναζητούν κάμερες στην περιοχή, οι οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν οπτικό υλικό που θα αποκαλύψει στοιχεία για το έγκλημα, ωστόσο στην περιοχή υπάρχουν κατά κύριο λόγο παραπήγματα.

Η ιατροδικαστική εξέταση προσδιόρισε ως εκτιμώμενο χρόνο θανάτου του άνδρα τα ξημερώματα του Μ.Σαββάτου.

