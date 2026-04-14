Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε on air το πτυχίο του: Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός ακόμα και με βεβαίωση σπουδών

Δεν υπήρξα ποτέ κρατικοδίαιτος τόνισε μιλώντας στο OPEN, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης απαντώντας στην κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση που υποστηρίζει ότι είχε διοριστεί το 2007 χωρίς να έχει πτυχίο.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο που είχε πάρει το 1992 από το συγκεκριμένο κολλέγιο και είπε: «Το 2007, μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμα και με αυτή την βεβαίωση σπουδών παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο πτυχίο». Και πρόσθεσε: «Αυτό συνέβαινε γιατί οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή του υπουργού και του γ.γ. και δεν περνούν από ΑΣΕΠ».

Τόνισε ακόμα ότι: «Υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα διορίζονταν ως μετακλητοί και εμφανίζονταν με τίτλους όπως ειδικός σύμβουλος».

Νωρίτερα είπε: «Δεν θα απολογηθώ για επιλογές ζωής που έκανα πριν από 40 χρόνια».

Κατηγόρησε ακόμα τους πολιτικούς του αντιπάλους για «δολοφονία χαρακτήρα» και είπε ακόμα: «τα σκουπίδια του διαδικτύου και οι πολιτικοι αρχηγοί του κοινού ποινικού δικαίου δεν θα με κανουν σαν τα μούτρα τους». Σε άλλο σημείο είπε: «Δεν σκέφτηκα την παραίτηση. Είμαι πολύ καθαρός και έντιμος».

Ερωτηθείς αν ήρθε σε επικοινωνία μαζί του κάποιος από το Μέγαρο Μαξίμου για να δώσει εξηγήσεις, είπε όχι.

