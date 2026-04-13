Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για άνδρα που ήταν μεθυσμένος και έπεσε στον Θερμαϊκό

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα στις Αρχές για πτώση άνδρα στον Θερμαϊκό, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 55χρονος βρισκόταν στη μαρίνα της Καλαμαριάς όταν και έπεσε στη θάλασσα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Περαστικοί που ήταν στο σημείο κατάφεραν να βγάλουν τον άνδρα στη στεριά. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 55χρονο στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Θεσσαλονίκη

