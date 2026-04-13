ΟΗΕ: Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή στις 16 Απριλίου μετά το βέτο Ρωσίας-Κίνας

Επίσημη συνεδρίαση της ΓΣ του ΟΗΕ συγκαλείται την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 στις 10:00 (ώρα Ν. Υόρκης), μετά το βέτο που άσκησαν δύο Μόνιμα Μέλη του ΣΑ ΟΗΕ, η Ρωσία και η Κίνα, κατά τη συνεδρίαση της 7 Απριλίου 2026 που τέθηκε προς ψήφιση το σχέδιο Ψηφίσματος του Μπαχρέιν για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η σύγκληση της συνεδρίασης πραγματοποιείται βάσει του Ψηφίσματος της ΓΣ 76/262, το οποίο προβλέπει ότι ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να συγκαλεί συζήτηση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την άσκηση βέτο από ένα ή περισσότερα Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκτός εάν έχει ήδη συγκληθεί έκτακτη ειδική σύνοδος για το ίδιο θέμα.

Σε σχετική επιστολή προς τα κράτη-μέλη, με ημερομηνία 10 Απριλίου 2026, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Aνναλένα Μπέρμποκ αναφέρει ότι η συζήτηση θα αφορά «την κατάσταση επί της οποίας ασκήθηκε το βέτο», σύμφωνα με τον προβλεπόμενο μηχανισμό ενεργοποίησης της σχετικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με πηγές από τον ΟΗΕ η συνεδρίαση της 16ης Απριλίου αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο επίσημο βήμα συζήτησης στη Γενική Συνέλευση μετά το αδιέξοδο στο Συμβούλιο Ασφαλείας επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

