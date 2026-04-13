Συγκινεί η Μαριλού Κατσαφάδου: Γυρνούσα στο ξενοδοχείο το βράδυ και η πρώτη μου σκέψη ήταν να την πάρω τηλέφωνο, δυστυχώς δεν την είχα

Στους αγαπημένους της γονείς αναφέρθηκε με τρυφερότητα η Μαριλού Κατσαφάδου, η οποία παραχώρησε συνέντευξη αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός μίλησε για την περίοδο που η μητέρα της έφυγε από την ζωή η οποία και συνέπεσε χρονικά με τα γυρίσματα για την κωμική σειρά “Σέρρες” του Γιώργου Καπουτζίδη.

Τι συμβουλή σου έχει δώσει ο πατέρας σου για αυτό το επάγγελμα;

Από τη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με τον χώρο, μου μίλησε ανοιχτά για όλα και για τα καλά και για τα δύσκολα. Ο πατέρας μου είναι ένας βράχος, πάντα με σωστές συμβουλές, ενώ και η μητέρα μου μέχρι τη στιγμή που “έφυγε” υπήρξε για μένα στήριγμα και οδηγός. Ήταν δυο άνθρωποι στους οποίους μπορούσα να εμπιστευτώ τα πάντα. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια γονιών – παιδιού και έγινε βαθιά ανθρώπινη, ουσιαστική.

Η τέχνη σε βοήθησε όταν έχασες τη μαμά σου;

Έπαιζα στις “Σέρρες” όταν έχασα τη μαμά μου. Είχε χαρεί πολύ με την εξέλιξη μου αυτή, ήταν περήφανη που θα ήμουν σε αυτή τη σειρά. Όταν έκανα τα γυρίσματα και έλειπα έναν μήνα στις Σέρρες, γυρνούσα στο ξενοδοχείο το βράδυ και η πρώτη μου σκέψη ήταν να πάρω τη μαμά μου και να της πω πως ήταν η μέρα μου. Δυστυχώς, δεν την είχα. Ήταν δύσκολο.

