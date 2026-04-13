Νικολάκης Ζεγκίνογλου: Ζήλεψα τον ρόλο του Καζαντζίδη, θα ήθελα πολύ να τον κάνω

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη συμμετοχή στην κωμική σειρά “Το παιδί” της ΕΡΤ και την θεατρική του παρουσία, την φετινή σεζόν, ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου έδωσε συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Gala και τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαϊωάννου.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για την αδυναμία που έχει στον κινηματογράφο και για τον ρόλο που ζήλεψε τα τελευταία χρόνια στην εγχώρια παραγωγή.

Σας έχουμε συνδέσει αποκλειστικά με τον κινηματογράφο και φέτος είναι η πρώτη φορά που κάνετε θέατρο – ήσασταν στο “Cleansed” της Σάρα Κέιν σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, το οποίο θα συνεχιστεί και του χρόνου. Τελικά, θέατρο ή σινεμά;

Το σινεμά είναι η αγάπη μου. Η πρώτη επαφή μου με το θέατρο φέτος μου άρεσε πολύ, αλλά το γύρισμα είναι αυτό που αγαπάω.

Πως βλέπετε το ελληνικό σινεμά;

Νομίζω πως χρειάζονται περισσότερα χρήματα και εμπιστοσύνη. Υπάρχουν φοβεροί δημιουργοί που διακρίνονται έξω, αλλά για να γίνει μια μεγάλου μήκους ταινία μπορεί να περάσουν χρόνια.

Έχετε ζηλέψει ρόλο;

Ναι, τον Καζαντζίδη. Όταν άκουσα ότι η ζωή του γίνεται ταινία, είπα “πόσο θα ήθελα να τον κάνω”!

Νικολάκης Ζεγκίνογλου

