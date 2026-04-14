Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Πρωταθλητής άρσης βαρών ανάμεσα στους συλληφθέντες για τον θάνατο 19χρονης

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς η υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι 26χρονος Έλληνας, γνωστός στον χώρο της άρσης βαρών, ο οποίος πριν από περίπου οκτώ χρόνια είχε κατακτήσει ευρωπαϊκό μετάλλιο. Μαζί του συνελήφθη και ένας 22χρονος φίλος του, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και μία ακόμη νεαρή γυναίκα.

Κατά πληροφορίες, λίγο πριν τον εντοπισμό της 19χρονης, οι εμπλεκόμενοι βρίσκονταν όλοι μαζί σε ξενοδοχείο της περιοχής. Το πρωί της Τρίτης οι δύο άνδρες, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους, παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου και παραδόθηκαν.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο αποτελεί βιντεοληπτικό υλικό που βρίσκεται στα χέρια των αρχών, στο οποίο καταγράφονται οι δύο άνδρες μαζί με ακόμη ένα άτομο να μεταφέρουν τη 19χρονη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και να την εγκαταλείπουν στο σημείο όπου αργότερα εντοπίστηκε.

Την ίδια ώρα, ο αδελφός του 22χρονου, μιλώντας στο newsit.gr, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν την παράδοση του κατηγορούμενου. Όπως ανέφερε, ο 22χρονος εμφανιζόταν έντονα αναστατωμένος, αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες, ενώ περιορίστηκε να πει ότι περίμενε τον φίλο του και τον δικηγόρο τους για να μεταβούν στο αστυνομικό τμήμα.

«Μου είπε μόνο ότι το προηγούμενο βράδυ ήταν μαζί με τον 26χρονο, τη Μυρτώ και μία ακόμη κοπέλα σε ξενοδοχείο. Δεν είχε κάποια σχέση με τη Μυρτώ, αλλά ο φίλος του την γνώριζε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για νεαρή γυναίκα που βρέθηκε αναίσθητη στην πλατεία, απέναντι από κατάστημα εστίασης. Η 19χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου, ενώ οι συλλήψεις έχουν γίνει με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, καθώς τα στοιχεία που συλλέγονται ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στην τραγική υπόθεση.