Κεφαλονιά: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης – Αναζητείται ακόμα ένα άτομο
THESTIVAL TEAM
Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες ηλικίας 26 και 22 ετών δεν κατηγορούνται για έγκλημα και συνελήφθησαν για έκθεση σε κίνδυνο. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 23χρονου.
