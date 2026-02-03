MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγρότες ανατολικής Θεσσαλονίκης: Έτοιμοι για νέο “σκληρό” μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Την πρόθεση των αγροτών της ανατολικής Θεσσαλονίκης να προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις και να κατεβάσουν εκ νέου τα τρακτέρ στα Πράσινα Φανάρια αποκάλυψε, μιλώντας στον Status FM, ο γραμματέας της ΕΑΣ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς.

Όπως τόνισε, με την είσοδο του Φεβρουαρίου τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου παραμένουν άλυτα, ενώ οι καθυστερήσεις στις πληρωμές συνεχίζονται. «Έχει μπει και ο Φεβρουάριος και τα προβλήματά μας δεν λύθηκαν. Κάνουμε επαφές με τους αρμόδιους και μάλιστα εγώ ο ίδιος μίλησα με τον κ. Τσιάρα για να ξεκλειδώσει το σύστημα, να κάνουμε όσες διορθώσεις χρειάζονται, για να ξεκινήσουν επιτέλους οι πληρωμές. Ο ίδιος ο υπουργός μου είπε ότι περιμένει κι αυτός τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικρατεί ένα θολό τοπίο και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις στην Επανομή, αλλά και σε αρκετούς νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, μεταξύ των οποίων το Κιλκίς, οι Σέρρες, η Δράμα και η Καβάλα, με αντικείμενο τη λήψη αποφάσεων για νέες κινητοποιήσεις.

«Αυτή τη φορά η πρόθεσή μας είναι το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια να είναι σκληρό και ολιγοήμερο», υπογράμμισε ο κ. Τσιλιάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο δυναμικών ενεργειών.

Αναφερόμενος στις κινήσεις των αγροτών της Κεντρικής Ελλάδας, οι οποίοι προσανατολίζονται σε κάθοδο με τα τρακτέρ στην Αθήνα, ο γραμματέας της ΕΑΣ Θεσσαλονίκης ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης διαφωνούν με αυτή τη στρατηγική. «Εμείς είμαστε αντίθετοι με τη λογική της Πανελλαδικής, η οποία σκέφτεται κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων, μελών οικογενειών θυμάτων των Τεμπών και συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική», κατέληξε.

Αγρότες Θεσσαλονίκη

