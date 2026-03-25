25η Μαρτίου στα Χανιά: Παρέλασε μόνος του μετά την ακύρωση των εορτασμών λόγω της κακοκαιρίας – Δείτε βίντεο
Αν και οι εορταστικές εκδηλώσεις στα Χανιά ακυρώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας, ένας πολίτης αποφάσισε να τιμήσει την 25η Μαρτίου κάνοντας παρέλαση ολομόναχος, στο κέντρο της πόλης.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα kriti360.gr, οι αρχές αποφάσισαν την ακύρωση των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων για την 25η Μαρτίου, στην πόλη, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει (και) σήμερα τα Χανιά. Ωστόσο, ένας πολίτης φόρεσε τα γιορτινά του, αψήφησε την βροχή και το κρύο και δίδαξε τι σημαίνει αφοσίωση και σεβασμό προς τους ήρωες του 1821.
Περαστικοί τον είδαν με σταθερό βήμα και αποφασιστικότητα να περπατά την οδό Παπανδρέου χωρίς να ενοχλείται από τις ψιχάλες της βροχής.
Όσοι τον είδαν, ξεκίνησαν να χειροκροτούν την κίνησή του η οποία θύμισε σε όλους τι σημαίνει η αγάπη για την πατρίδα.
Δείτε βίντεο:
