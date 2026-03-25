25η Μαρτίου στα Χανιά: Παρέλασε μόνος του μετά την ακύρωση των εορτασμών λόγω της κακοκαιρίας – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Αν και οι εορταστικές εκδηλώσεις στα Χανιά ακυρώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας, ένας πολίτης αποφάσισε να τιμήσει την 25η Μαρτίου κάνοντας παρέλαση ολομόναχος, στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα kriti360.gr, οι αρχές αποφάσισαν την ακύρωση των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων για την 25η Μαρτίου, στην πόλη, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει (και) σήμερα τα Χανιά. Ωστόσο, ένας πολίτης φόρεσε τα γιορτινά του, αψήφησε την βροχή και το κρύο και δίδαξε τι σημαίνει αφοσίωση και σεβασμό προς τους ήρωες του 1821.

Περαστικοί τον είδαν με σταθερό βήμα και αποφασιστικότητα να περπατά την οδό Παπανδρέου χωρίς να ενοχλείται από τις ψιχάλες της βροχής.

Όσοι τον είδαν, ξεκίνησαν να χειροκροτούν την κίνησή του η οποία θύμισε σε όλους τι σημαίνει η αγάπη για την πατρίδα.

Δείτε βίντεο:

Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο σπίτι του 63χρονου Θεόφιλου που εξασφάλισε στέγη, χάρη στο πρόγραμμα “Κοινωνική Στέγαση”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Άννα Διαμαντοπούλου: Ο αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία πολιτικά, ιδεολογικά και πλέον και ηθικά

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Ναταλί Κάκκαβα: Η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε πρόωρα χωρίς να μπορέσουμε να σας αποχαιρετήσουμε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 λεπτά πριν

Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου – Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Νίκος Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της