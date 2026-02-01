MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Θεσσαλονίκη: Τέντα έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας – Δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους – Δείτε φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Ισχυροί άνεμοι πλήττουν από νωρίς το πρωί της Κυριακής τη Βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν σε περιοχές του κέντρου της πόλης, του δήμου Παύλου Μελά, Νεάπολης – Συκεών, και Δέλτα, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται επί ποδός για την απομάκρυνση τους.

Μάλιστα, η Πυροσβεστική δέχεται από νωρίς το πρωί κλήσεις και για πτώσεις αντικειμένων από πολυκατοικίες και διαμερίσματα. Μία τέντα έφυγε από μπαλκόνι από τον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Δεσπεραί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και κατέληξε στο δρόμο. Ευτυχώς, δεν περνούσε κάποιος εκείνη την στιγμή από κάτω και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Δείτε φωτογραφία από την σελίδα του Facebook Σωματείο Φίλοι του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης:

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται οι περιφέρειες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής και η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν περιττές μετακινήσεις μέχρι να υποχωρήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 57 λεπτά πριν

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους ΕΕΕ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Ο δήμος Θέρμου δίνει επίδομα €3.000 για το πρώτο παιδί και €15.000 για το έκτο

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Επέστρεψε στο ραδιόφωνο μετά την απώλεια της μητέρας του – “Θέλαμε να σταματήσει ο πόνος”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Κάρπαθος: Βίντεο καταγράφει τη μάχη του Blue Star Chios με την κακοκαιρία στο Διαφάνι

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Πέτρος Λαγούτης – Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Η πρώτη αντίδραση του ηθοποιού στις φήμες περί χωρισμού τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 λεπτά πριν

Καραμανλής στηρίζει Σαμαρά: “Να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε” – Δείτε βίντεο