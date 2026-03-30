Μαρουσάκης: “Επικίνδυνη κακοκαιρία προ των πυλών και φόβοι για πλημμύρες” – Τι προβλέπει για Πάσχα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Φόβους για πλημμυρικά επεισόδια προκαλεί το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα επηρεάσει την Ελλάδα από τα δυτικά, με τα πιο δύσκολα 24ωρα να εντοπίζονται την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι έντονες βροχές και καταιγίδες, οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν και τα 9 με 10 μποφόρ, καθώς και οι χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα. Παράλληλα, αναμένεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η εβδομάδα ξεκινά με ήπιες και ανοιξιάτικες συνθήκες, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Όμως, η επιδείνωση του καιρού θα γίνει αισθητή από το μεσημέρι της Τρίτης, αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα.

Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται η Τετάρτη, με εκτεταμένες και κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αυξημένη προσοχή απαιτείται σε περιοχές κοντά σε θάλασσα και ορεινούς όγκους, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.

Στην Αττική, ο καιρός διατηρείται καλός, ωστόσο η επιδείνωση θα ξεκινήσει από το απόγευμα της Τρίτης, με την Τετάρτη να χαρακτηρίζεται ως η πιο δύσκολη ημέρα, λόγω των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων.

Στη Θεσσαλονίκη, επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Πέμπτη, με σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ την Παρασκευή αναμένεται βελτίωση, χωρίς να λείψουν οι τοπικές αστάθειες. Πιο αισθητή βελτίωση προβλέπεται το Σαββατοκύριακο.

Πάσχα με ανοιξιάτικο σκηνικό

Όσον αφορά το Πάσχα, οι καιρικές συνθήκες φαίνεται να βελτιώνονται από τη Μεγάλη Πέμπτη και μετά, με άνοδο της θερμοκρασίας και πιο ανοιξιάτικο σκηνικό.

Πάντως, δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες σε ορεινές περιοχές.

