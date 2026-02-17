MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Κέρκυρα: 11 μποφόρ “χτύπησαν” τους Αυλιώτες – Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σφοδροί βορειοδυτικοί άνεμοι πλήττουν την Κέρκυρα από αργά το απόγευμα της Τρίτης, με τις ριπές να φτάνουν τοπικά τα 11 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κακοκαιρία προκάλεσε πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές του νησιού, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για συνέχιση των θυελλωδών ανέμων έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Η ένταση των φαινομένων κορυφώθηκε στις 18:20, όταν ο σταθμός στο ναυτικό φυλάκιο των Αυλιωτών κατέγραψε ριπή 110 χιλιομέτρων την ώρα, τιμή που αντιστοιχεί σε 11 μποφόρ. Παράλληλα, οι μετρήσεις από το δίκτυο αυτόματων σταθμών έδειξαν 9 μποφόρ στις Σινιές (72 km/h) και 8 μποφόρ στη Μαρίνα Γουβιών, τους Παξούς και την παραλιακή της Αχαράβης. Χαμηλότερες αλλά ισχυρές εντάσεις, της τάξεως των 7 μποφόρ, σημειώθηκαν στο Βαλανειό, το Μαντούκι και την ορεινή Πετάλεια.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν άμεσα προβλήματα, με αναφορές για πτώσεις δέντρων στις περιοχές των Γουβιών, της Αγίας Αικατερίνης και στον οδικό άξονα από τον Άγιο Νικόλαο προς το Σκριπερό. Οι πτώσεις δέντρων προκάλεσαν ζημιές στις υποδομές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας περιοχές χωρίς ρεύμα. Στην Κασσιώπη, η παροχή έχει διακοπεί εδώ και μιάμιση ώρα, καθώς ένα κυπαρίσσι έπεσε πάνω σε καλώδια του δικτύου μέσης τάσης.

Αντίστοιχα προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές του Αγίου Μάρκου, του Ύψου και του Νησακίου, όπου η ηλεκτροδότηση διεκόπη για σημαντικό διάστημα λόγω πτώσης δέντρων στις γραμμές του ΔΕΔΔΗΕ.

Κέρκυρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Γιώργος Αλκαίος: Ο Akylas είναι εξαιρετικός, πάμε για πεντάδα-τριάδα

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Eurovision 2026: Τι δείχνουν οι στοιχηματικές μετά τη νίκη του Ακύλα στον εθνικό τελικό

ΚΑΙΡΟΣ 17 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ποινική δίωξη στην τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και χτύπησε 5 σταθμευμένα οχήματα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ποινή με αναστολή στον μεθυσμένο 57χρονο που παρενοχλούσε εν πτήσει επιβάτες και πλήρωμα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Γενική συνέλευση για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στις 10 Μαρτίου