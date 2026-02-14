Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Κατολισθήσεις από τις συνεχείς βροχές, βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητα

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην Πάργα μετά το τριήμερο έντονων βροχοπτώσεων, με πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις να προκαλούν ζημιές σε οχήματα και στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχια, ενώ σε αρκετά σημεία, κυρίως στην είσοδο της πόλης και εντός του οικισμού της Πάργας, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στις περιοχές Ανθούσα και Αγιά.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν διαρκώς για την απομάκρυνση των βράχων και των φερτών υλικών, προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση όπου αυτό είναι εφικτό. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτηθεί χρόνος για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.

Ο δήμαρχος Πάργας, Νίκος Ζαχαριάς, ανέφερε ότι η συνεχής βροχόπτωση σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους έχει οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες καταπτώσεις, καθώς το έδαφος παρουσιάζει φαινόμενα ρευστοποίησης.

Το νέο κύμα βροχοπτώσεων, για το οποίο έχει εκδώσει προειδοποίηση η ΕΜΥ, διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων να παραμένει υπαρκτός.