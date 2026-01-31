MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Ημαθία: Ξεκίνησε έντονη χιονόπτωση στο Σέλι – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ξεκίνησε έντονη χιονόπτωση στο Σέλι με τις πρώτες νιφάδες να καλύπτουν την περιοχή και να δημιουργούν χειμωνιάτικο σκηνικό. Η θερμοκρασία σημείωσε αισθητή πτώση και αγγίζει το μηδέν.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Βερμίου/Σέλι:

Ξεκίνησε η χιονόπτωση στο Σελι με την θερμοκρασία στο μηδεν. Αποχιονιστικο οχημα της ΠΕ Ημαθιας θα περασει σε μια ωρα απο το Σέλι.
Αύριο νωρίς το πρωι θα υπάρξει παλι αποχιονισμος απο την Περιφέρεια στον αξονα Βεροια ,Σελι χωριό,Ναουσα.
Επισης απο το πρωι θα ανέβουν οχήματα του Δημου για αποχιονισμο εντος του χωριού αλλα και προς Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου .
Η Κοινότητα Σελιου ενημερώνει ( σε συνεργασία με την Τροχαία) τους Δημοτες να παρκάρουν τα οχήματα τους στο παρκινγκ ή παραπλεύρως του κεντρικού οδικου άξονα,χωρις να εμποδιζουν την κίνηση στις δυο λωριδες κυκλοφορίας στο κέντρο του οικισμού( εφοσον θελουν να αποχιονιστουν αμεσα οταν διαμένουν σε ανηφόρες).Διευκολυνουμε τα αποχιονιστικα στην δουλειά τους.

Σέλι Χιόνια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Δήμος Θέρμης: Πτώσεις δέντρων και υπερχείλιση χειμάρρων από την κακοκαιρία -Αποκλείστηκαν οι ιρλανδικές διαβάσεις – Δείτε φωτο

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Πέτρος Λαγούτης – Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Η πρώτη αντίδραση του ηθοποιού στις φήμες περί χωρισμού τους

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Αργυρός και Νίκα οικοδεσπότες του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ – Φωτογραφίες και βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Διάγγελμα Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Φαλακρό: Εγκλωβισμένοι παραμένουν δεκάδες επισκέπτες στο χιονοδρομικό κέντρο, ανάμεσά τους μία οικογένεια με βρέφος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Διαμαντοπούλου: Δεν δουλεύουμε όλοι με την ίδια ένταση για την επιτυχία του ΠΑΣΟΚ