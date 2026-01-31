Ημαθία: Ξεκίνησε έντονη χιονόπτωση στο Σέλι – Δείτε βίντεο

Ξεκίνησε έντονη χιονόπτωση στο Σέλι με τις πρώτες νιφάδες να καλύπτουν την περιοχή και να δημιουργούν χειμωνιάτικο σκηνικό. Η θερμοκρασία σημείωσε αισθητή πτώση και αγγίζει το μηδέν.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Βερμίου/Σέλι:

Ξεκίνησε η χιονόπτωση στο Σελι με την θερμοκρασία στο μηδεν. Αποχιονιστικο οχημα της ΠΕ Ημαθιας θα περασει σε μια ωρα απο το Σέλι.

Αύριο νωρίς το πρωι θα υπάρξει παλι αποχιονισμος απο την Περιφέρεια στον αξονα Βεροια ,Σελι χωριό,Ναουσα.

Επισης απο το πρωι θα ανέβουν οχήματα του Δημου για αποχιονισμο εντος του χωριού αλλα και προς Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου .

Η Κοινότητα Σελιου ενημερώνει ( σε συνεργασία με την Τροχαία) τους Δημοτες να παρκάρουν τα οχήματα τους στο παρκινγκ ή παραπλεύρως του κεντρικού οδικου άξονα,χωρις να εμποδιζουν την κίνηση στις δυο λωριδες κυκλοφορίας στο κέντρο του οικισμού( εφοσον θελουν να αποχιονιστουν αμεσα οταν διαμένουν σε ανηφόρες).Διευκολυνουμε τα αποχιονιστικα στην δουλειά τους.