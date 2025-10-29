Σέρρες: Με παντελόνια παρέλασαν οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Νέας Ζίχνης – Δείτε φωτο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Μία διαφορετική παρέλαση πραγματοποίησαν οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Νέας Ζίχνης για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Οι μαθήτριες παρέλασαν φορώντας παντελόνια, και όχι φούστες όπως είθισται στις μαθητικές παρελάσεις.
Δείτε τη φωτογραφία:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τάσος Ξιαρχό για Ζόζεφιν: “Τουλάχιστον αυτή πληρώνει” – Το διπλό καρφί για τη Μαρίνα Σάττι
- ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Το μόνο πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη “αριστεύει”, είναι στο μπάζωμα
- Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ – Συγκινήθηκα που ήμουν μπροστά με τη σημαία, λέει ο τυφλός σημαιοφόρος στο Αγρίνιο