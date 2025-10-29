MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Σέρρες: Με παντελόνια παρέλασαν οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Νέας Ζίχνης – Δείτε φωτο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μία διαφορετική παρέλαση πραγματοποίησαν οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Νέας Ζίχνης για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Οι μαθήτριες παρέλασαν φορώντας παντελόνια, και όχι φούστες όπως είθισται στις μαθητικές παρελάσεις.

Δείτε τη φωτογραφία:

Φωτογραφία: aveserres

Παρέλαση Σέρρες

