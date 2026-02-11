MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Άρχισε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα – Οι πρώτες εικόνες

THESTIVAL TEAM

Στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, το λεγόμενο «Λευκό Παλάτι», έφθασε λίγο μετά τις 15:00 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών ξεκίνησε στις 15:15, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε αφιχθεί στην Άγκυρα στις 14:00 ακριβώς και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου πραγματοποιείται η συνάντηση σε υψηλό διπλωματικό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα με τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, συνεδριάζει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, με τη συμμετοχή υπουργών και εκπροσώπων των δύο κυβερνήσεων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται η υπογραφή σειράς συμφωνιών που αφορούν, μεταξύ άλλων, την οικονομία, το εμπόριο και τη διακρατική συνεργασία σε επιμέρους τομείς.

Οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών έχουν προγραμματιστεί για τις 17:00 ώρα Ελλάδος, χωρίς την παρουσία ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με πληροφορίες.

Κυριάκος Μητσοτάκης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

