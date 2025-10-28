MENOY

28η Οκτωβρίου: Η στιγμή της απογείωσης των Mirage με προορισμό τον ουρανό της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Τα εμβληματικά γαλλικά μαχητικά Mirage, με τις εξαιρετικές τους επιδόσεις σε αποστολές αναχαίτησης και κρούσης, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής αεράμυνας εδώ και δεκαετίες.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, τέσσερα αεροσκάφη Mirage απογειώθηκαν από την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα, κατευθυνόμενα προς τον ουρανό της Θεσσαλονίκης για να συμμετάσχουν στη στρατιωτική παρέλαση.

Ακολουθούν εντυπωσιακές εικόνες από τη στιγμή της απογείωσης, λίγο πριν τα μαχητικά αναλάβουν τον εορταστικό τους ρόλο στον βορειοελλαδικό ουρανό, τιμώντας τους ήρωες του ’40 και την ιστορική ημέρα του «Όχι».

