Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκδηλώσεις της Λατρευτικής Εβδομάδας

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κοινού ολοκληρώθηκε ο κύκλος των 12 εκδηλώσεων της «Λατρευτικής Εβδομάδας 2026», που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου 2026 από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, που συνέδεσε τη θρησκευτική ευλάβεια με την πολιτιστική έκφραση, κάτοικοι και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να βιώσουν το κλίμα των ημερών μέσα από βυζαντινούς ύμνους, συναυλίες εκκλησιαστικής μουσικής και εκδηλώσεις σε ναούς, τοπόσημα και μνημεία της UNESCO, σε μια διοργάνωση που ανέδειξε τη Θεσσαλονίκη ως διαχρονικό σημείο αναφοράς της ορθόδοξης και βυζαντινής κληρονομιάς.

Οι φετινές εκδηλώσεις εστίασαν στην ανάδειξη της πνευματικής ταυτότητας της πόλης, με τη συμμετοχή διακεκριμένων χορωδιών, αξιόλογων καλλιτεχνών και μουσικών συνόλων, καθώς και με νηστίσιμες γαστρονομικές δημιουργίες από τους Chef Ambassadors του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε τη σημασία δράσεων που προάγουν τον πολιτισμό, την παράδοση και την εσωτερικότητα, ενισχύοντας τον θεσμό της Λατρευτικής Εβδομάδας στη σύγχρονη πολιτιστική και πνευματική ζωή της Θεσσαλονίκης.

Δήμος Θεσσαλονίκης Λατρευτική Εβδομάδα

