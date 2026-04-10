Μέσα στη θάλασσα η περιφορά του Επιταφίου στην Ύδρα

Σε κλίμα κατάνυξης αναμένεται να γίνει η περιφορά του Επιταφίου στην Ύδρα.

Πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα έθιμα του νησιού καθώς γίνεται μέσα στη θάλασσα, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στα Καμίνια.

Αφού τελειώσει η περιφορά του Επιταφίου στη συνοικία, η πομπή καταλήγει στη θάλασσα και οι βαστάζοι ακουμπούν τα πόδια του Επιταφίου στο νερό για να ευλογηθούν και να καθαγιαστούν τα ύδατα.

Στη συνέχεια γίνεται δέηση υπέρ των ναυτικών που ταξιδεύουν, για ήσυχα ταξίδια και καλό γυρισμό.

Επιτάφιος Ύδρα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

