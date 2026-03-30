Ξεκινάει σήμερα ο πρώτος Κύκλος Masterclasses για το 2026 στο OK!Thess

Φωτογραφία; Intime
Ξεκινάει σήμερα ο 1ος Κύκλος Masterclasses για το 2026 στο OK!Thess με κεντρικό άξονα την ενίσχυση δεξιοτήτων για το οικοσύστημα καινοτομίας, μια σειρά εξειδικευμένων εργαστηρίων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των νέων, των startup ομάδων και των επαγγελματιών της πόλης.

Τη δράση ανακοίνωσαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο Αντιδήμαρχος Καινοτομίας, Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς Σπύρος Τζελέπης, ενώ όπως έγινε γνωστό, ο πρώτος κύκλος επικεντρώνεται σε τρεις κρίσιμους πυλώνες: την επικοινωνία, την τεχνολογία και τη νοοτροπία (mindset).

Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα θα παρουσιαστούν τεχνικές που κάνουν μια επιχειρηματική παρουσίαση να ξεχωρίζει και να πείθει επενδυτές και κοινό (σε συνεργασία με τους Toastmasters SKG).

Την Τρίτη 21 Απριλίου, στις 7 το απόγευμα η δράση θα έχει θέμα τη διαδρομή «Από την Ιδέα στην Αγορά» και το πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες Cloud Architecture και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) μπορούν να επιταχύνουν το λανσάρισμα ενός προϊόντος (σε συνεργασία με τους Loop CV και τον Λουκά Σιμόπουλο).

Την Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα το εργαστήριο θα έχει θέμα «Growth Mindset» και θα αφορά την ανάπτυξη της απαραίτητης νοοτροπίας εξέλιξης που απαιτείται στο σύγχρονο, αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον (σε συνεργασία με την Αθανασία Μπουτζώτη).

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα Masterclasses του OK!Thess αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς για την τοπική startup κοινότητα, προσφέροντας γνώση αιχμής από έμπειρους εισηγητές της αγοράς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα https://forms.gle/PTWBbMbEc8GM1eid7 και στα social media του OK!Thess.

Το OK!Thess είναι το οικοσύστημα καινοτομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που υποστηρίζει νέους επιχειρηματίες να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις μέσω εκπαίδευσης, mentoring και δικτύωσης.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

