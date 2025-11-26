Με έξι χριστουγεννιάτικες γιορτές και μια μεγάλη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών υποδέχεται τα Χριστούγεννα ο Δήμος Παύλου Μελά

Με χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και φωταγωγήσεις δέντρων σε κάθε δημοτική κοινότητα υποδέχεται φέτος τα Χριστούγεννα ο δήμος Παύλου Μελά.

Το εορταστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι φωταγωγήσεις χριστουγεννιάτικων δέντρων, οι οποίες πλαισιώνονται από υπαίθριες συναυλίες με ελεύθερη είσοδο, χριστουγεννιάτικα κεράσματα και άφθονο κρασί. Αποκορύφωμα των εορταστικών εκδηλώσεων είναι η μεγάλη συναυλία των Δημοτικών Ωδείων Παύλου Μελά στη Μονή Λαζαριστών. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος στις Δημοτικές βιβλιοθήκες θα πραγματοποιηθούν δράσεις για παιδιά, ενώ στο πολιτιστικό κέντρο «Χρήστος Τσακίρης» θα προβληθούν παιδικές κινηματογραφικές ταινίες με θέμα τα Χριστούγεννα.

Η αυλαία των χριστουγεννιάτικων πολιτιστικών εκδηλώσεων θα ανοίξει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ευκαρπία. Θα ακολουθήσει συναυλία με τη Ραχήλ Τσελεπίδου, τις φωνές παιδικών χορωδιών και τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Παύλου Μελά.

Σε όλες τις χριστουγεννιάτικες γιορτές κατά τη διάρκεια της φωταγώγησης των δέντρων θα προσφέρονται χριστουγεννιάτικα εδέσματα, όπως μελομακάρονα, κουραμπιέδες και ζεστό κρασί.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικων δέντρων και υπαίθριες συναυλίες

Ευκαρπία, Πλατεία Δημοκρατίας

Κυριακή 30 Νοεμβρίου, 18:30

Μουσικό σχήμα Ραχήλ Τσελεπίδου, Παιδικές χορωδίες, Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Παύλου Μελά

Δράσεις για παιδιά

Πολίχνη, Πάρκο πρώην Δημαρχείου

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, 18:30

Χορωδίες και μουσικό σχήμα του Εργαστηρίου Τεχνών και Πολιτισμού, Κάλαντα από την Ένωση Ποντίων Πολίχνης και διανομή παραδοσιακού ποντιακού εδέσματος

Δράσεις για παιδιά

Νικόπολη, Πάρκο Ποντιακής Γενοκτονίας

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, 18:30

Μουσικό σχήμα Θωμά Ζυγούρα, Κάλαντα από τον Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Νικόπολης Θεσσαλονίκης «Φίλων Κτενίδης»

Άνω Ηλιούπολη, Πλατεία Ελευθερίας

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, 18:30

Μουσικό σχήμα Σοφίας Χριστοφορίδου, Ομάδα Κρουστών Turukutu του Δήμου Παύλου Μελά

Σταυρούπολη, Πλατεία Μεσολογγίου

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, 18:30

Μουσικό σχήμα Θωμά Ζυγούρα

Δράσεις για παιδιά

Μετέωρα, Πλατεία Μετεώρων

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, 18:30

Μουσικό σχήμα Ραχήλ Τσελεπίδου, Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Παύλου Μελά

Οι δράσεις για παιδιά παρουσιάζονται από την Ομάδα Ονειροντίσνεϋ και από τους DreamHeroes.

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία των Δημοτικών Ωδείων Παύλου Μελά «Όταν οι Χριστουγεννιάτικοι Ήχοι Φωτίζουν τη Νύχτα»

Μονή Λαζαριστών, Σκηνή «Σωκράτης Καραντινός»

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00

Οργάνωση – Μουσική επιμέλεια: Πελαγία Τσοπουρίδου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Δημοτικών Ωδείων Παύλου Μελά.

Χριστουγεννιάτικες Δράσεις Δημοτικών Βιβλιοθηκών

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ευκαρπίας

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, 18:30

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, χειροτεχνίες και έθιμα από την ομάδα του ΚΑΠΗ Ευκαρπίας

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, 18:30

Αφήγηση χριστουγεννιάτικης ιστορίας, παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού, χειροτεχνίες και κεράσματα με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού και σκηνοθέτριας Αθηνάς Κυμιωνάκη

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταυρούπολης

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, 18:30

Αφήγηση του παραμυθιού “Εξετάσεις για την Αϊ-Βασιλική Ακαδημία” του Αντώνη Παπαθεοδούλου, παιχνίδια εμπνευσμένα από το βιβλίο, κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, 18:30

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, χειροτεχνίες και έθιμα από την ομάδα των ΚΑΠΗ Σταυρούπολης & Νικόπολης.

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολίχνης «Θεόκλητος Καρυπίδης»

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, 18:30

Δραματοποίηση του παραμυθιού “Ποιος θα βοηθήσει τον Άι-Βασίλη” της AnneWilsdorf, εργαστήρι χριστουγεννιάτικων κατασκευών

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, 18:30

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, χειροτεχνίες και έθιμα από την ομάδα των ΚΑΠΗ Πολίχνης

Κινηματογραφικές προβολές για παιδιά στο Δημοτικό Θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης»

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, ώρα18:30

Βαϊάνα 2

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ώρα 11:30

Λίλο και Στιτς

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, ώρα 18:30

Super Santa

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ώρα 11:30

Βαϊάνα 2

Σάββατο 3 Ιανουαρίου, ώρα 18:30

Λίλο και Στιτς

Κυριακή 4 Ιανουαρίου, ώρα 11:30

Super Santa

Κάλαντα και Χριστουγεννιάτικες μελωδίες στις γειτονιές

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Παύλου Μελά