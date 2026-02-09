Cleaningans: 105 εθελοντές άλλαξαν το τοπίο γύρω από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Δείτε φωτογραφίες

Η περιβαλλοντική οργάνωση Cleaningans πραγματοποίησε με επιτυχία τη δεύτερη δράση της 6ης σεζόν της, στην περιοχή πέριξ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η παρουσία των πολιτών ήταν για ακόμη μία φορά δυναμική, με 105 εθελοντές και εθελόντριες, αριθμός που καθιστά τη δράση τη δεύτερη πιο μαζική συμμετοχή στην ιστορία της οργάνωσης.

Μέσα σε μόλις μία ώρα, απομακρύνθηκαν 77 σακούλες απορριμμάτων και μεγάλος όγκος ογκωδών αντικειμένων από ρόδα μηχανής, καρότσι σουπερμάρκετ έως και κουζινικά ηλεκτρικές συσκευές και τρία κινητά τηλέφωνα, αποδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος αλλά και τη δύναμη της συλλογικής δράσης όταν οι πολίτες συνεργάζονται.

Οι Cleaningans ευχαριστούν την συνδρομή του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες που ήταν για ακόμη μια Κυριακή στο πεδίο με συνέπεια και θετική διάθεση.

Σε δήλωση του ο εμπνευστής της οργάνωσης, Παναγιώτης Μοσχίδης αναφέρει: «Οι 105 άνθρωποι, αυτή η μεγάλη κοινότητα που χτίζεται με κόπο καθημερινά, είναι η απόδειξη ότι η κοινωνία δεν μένει αδιάφορη και όχι μόνο δεν συνηθίζει την εγκατάλειψη αλλά είναι εκεί έμπρακτα για να επαναφέρει την κανονικότητα σε όποιο σημείο χρειαστεί. Σε μια μόλις ώρα αναζωογονήσαμε ολόκληρη την περιοχή γύρω από τον χώρο στάθμευσης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και σίγουρα προβληματίσαμε τους εκατοντάδες περαστικούς που είδαν 77 γεμάτες σακούλες και ένα βουνό ογκωδών αντικειμένων να στήνουν ένα σίγουρα παράξενο σκηνικό δίπλα στην θάλασσα. Όσο μεγαλώνει η συμμετοχή, τόσο δυναμώνει και το μήνυμα. Και Θα συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη να επεμβαίνουμε και να αναδεικνύουμε ότι απασχολεί εμάς και τους συμπολίτες μας».