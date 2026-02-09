MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Διευρύνεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Στο μικροσκόπιο συγγενικά πρόσωπα και εταιρείες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε νέα φάση εισέρχεται η έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στην υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπό διερεύνηση ποσά φέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατομμύρια ευρώ και να συνδέονται με επτά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η Αρχή διευρύνει το εύρος της έρευνας και εξετάζει πλέον και στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, καθώς και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν συμμετοχή σε αντίστοιχα ή συναφή προγράμματα. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί και πρόσωπα που διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στη διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων και στην εκταμίευση των κονδυλίων, χωρίς να αποκλείεται – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – να πρόκειται και για πρόσωπα με πολιτική ιδιότητα ή πολιτικές διασυνδέσεις.

Στην υπόθεση, πέραν του προέδρου της ΓΣΕΕ, φέρονται να εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες. Το πόρισμα της Αρχής, υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ήδη διαβιβαστεί στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Οικονομικός Εισαγγελέας καλείται να εξετάσει το εύρος του φερόμενου σχήματος υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος, τον αριθμό των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών, καθώς και ενδεχόμενες περαιτέρω διασυνδέσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία της έρευνας.

Γιάννης Παναγόπουλος

