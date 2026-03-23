Υπ. Δικαιοσύνης: H δικαστική αίθουσα των Τεμπών που ζητείται να αλλάξει, έχει 450 θέσεις, είναι η μεγαλύτερη στη χώρα

Η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς, μέχρι τα έως τώρα δεδομένα, θα διεξαχθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης (σε άγνωστο βάθος χρόνου) στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του συγκροτήματος Geopolis του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανεξάρτητα από το χάος που επικράτησε την σημερινή πρώτη ημέρα της δίκης.

Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι που συμμετέχουν στην δίκη και όχι μόνο από την πρώτη στιγμή, δήλωσαν την πρόθεσή τους να βρεθεί άλλη δικαστική αίθουσα για την διεξαγωγή της δίκης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης, η σημερινή ασφυκτική εικόνα που υπήρξε στην δικαστική αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας, οφείλεται στην κακή ταξιθέτηση που έγινε, καθώς δεν υπήρξε η πρόβλεψη ενημέρωσης των εισερχομένων στο χώρο του δικαστήριο για το χώρο που θα κάτσουν μέσα στην δικαστική αίθουσα.

«Δεν είναι θέμα χώρου, είναι θέμα ταξιθέτησης»

Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στο protothema.gr «δεν πάσχει ο χώρος του δικαστηρίου, αλλά ο τρόπος ταξιθέτησης, με τον οποίο κάθισαν οι εισερχόμενοι στην δικαστική αίθουσα». Και αυτό, γιατί συγγενείς των θυμάτων, χωρίς να έχουν την αναγκαία ενημέρωση που έπρεπε να υπάρχει, πήγαν και κάθισαν στον χώρο που έχει προβλεφθεί για τους δικηγόρους.

Όπως, επισήμαναν οι ίδιες πηγές, δεν υπάρχει θέμα χωρητικότητας για την επίμαχη αίθουσα, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν τις επόμενες δικασίμους ο αριθμός των συγγενών, μαρτύρων, κ.λπ. θα μειωθεί. Σε αντίθεση με την σημερινή πρώτη μέρα, που τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στραμμένα στο Εφετείο της Λάρισας και η προσέλευση ήταν μεγάλη.

Μέχρι την δεύτερη δικάσιμο, την 1η Απριλίου 2026, θα έχουν λυθεί τα λίγα τεχνικά προβλήματα που εμφανίστηκαν σήμερα και θα έχει προβλεφθεί η σωστή ταξιθέτηση των εισερχομένων στο δικαστήριο, έτσι ώστε οι δικηγόροι, οι μάρτυρες, οι συγγενείς, κ.λπ., να καθίσουν στον προβλεπόμενο χώρο.

Εξάλλου, η αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που ξεκίνησε η δίκη, είναι χωρητικότητας 450 θέσεων, σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης και η δεύτερη σε χωρητικότητα δικαστική αίθουσα είναι αυτή των πολλαπλών χρήσεων του Εφετείου Αθηνών, που αριθμεί 400 θέσεις. ΄

Όπως, επισημάνθηκε μάλιστα, στην δικαστική αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπάρχει η δυνατότητα οι θέσεις να αυξηθούν περίπου κατά 20 και έτσι ο συνολικός αριθμός να ανέλθει στις 470.

Η πλευρά των δικηγόρων

Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι δεν είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί να διεξαχθεί η δίκη κάτω από ανθρώπινες συνθήκες στην συγκεκριμένη αίθουσα και διαβλέπουν ότι θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη αίθουσα είναι μικρής χωρητικότητας για μια τέτοια πολυάριθμη δίκη.

Μάλιστα, κάποιοι κάνουν λόγο ότι θα εισηγηθούν στην Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος να λάβει απόφαση για αποχή των δικηγόρων από την συγκεκριμένη δίκη.

Πάντως, ήδη, η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας με ανακοίνωσή της, κάλεσε «την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης».

«Η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους»

Ακόμη, η συντονιστική επιτροπή στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «δυστυχώς, σήμερα, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, διαπιστώσαμε ότι η επιλεγείσα αίθουσα συνεδρίασης δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων και, κατά συνέπεια, δεν πληροί τους όρους διεξαγωγής δίκαιης δίκης» και προσθέτει: «Η σημερινή εικόνα μας προσβάλλει όλους».

Μετά την σημερινή διακοπή της δίκης, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, μαζί με μέλη της συντονιστικής επιτροπής, επισκέφθηκαν την διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας και της εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν όλοι οι παράγοντες της δίκης.