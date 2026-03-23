MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δίκη για Τέμπη: “Η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους – Η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις” λένε οι δικηγόροι

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης προόδου της δίκης για τα Τέμπη με άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από την Πολιτεία ζητά η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Όπως τονίζουν και οι ίδιοι, πρέπει «να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για δίκαιη δίκη» τονίζοντας πως διαπίστωσαν ότι «η επιλεγείσα αίθουσα συνεδρίασης δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων». «Η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους» σημείωσαν μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση, με τίτλο «Να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για δίκαιη δίκη», έχει ως εξής:

«Η δίκη των Τεμπών αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Η αναζήτηση της αλήθειας και η απόδοση Δικαιοσύνης αποτελεί κοινό αίτημα.

Δυστυχώς, σήμερα, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, διαπιστώσαμε ότι η επιλεγείσα αίθουσα συνεδρίασης δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων και, κατά συνέπεια, δεν πληροί τους όρους διεξαγωγής δίκαιης δίκης.

Η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους.

Η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε με την Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας και της εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν όλοι οι παράγοντες της δίκης. Το δικηγορικό σώμα καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης».

Δίκη τραγωδίας στα Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 70χρονος έκρυψε σε μπιτόνι στο αυτοκίνητο χασίς – Στο σπίτι είχε 2,5 κιλά και μπισκότα κάνναβης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14 ώρες πριν

Ξεκινάει σήμερα το 10ο Επετειακό Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης – Αναλυτικά όλες οι δράσεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Βραζιλιάνος προπονητής πήγε σε συνέντευξη Τύπου με το παιδί του που έχει σύνδρομο Down: “Λίγη αγάπη, μπορεί να κάνει τη διαφορά”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Fuel Pass 2026: Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και πότε αναμένονται οι πληρωμές – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

ΚΑΙΡΟΣ 14 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Τραμπ: Θα τηρήσουμε το τελεσίγραφο και θα καταστρέψουμε το Ιράν