MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Την ερχόμενη Δευτέρα η αναπαράσταση της δολοφονίας του κρατούμενου στις φυλακές Δομοκού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζεται η έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για το έγκλημα στο παλιό Αρχιφυλακείο των Φυλακών Δομοκού στα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου.

Από τον τριπλό πυροβολισμό έπεσε νεκρός ένας 43χρονος Έλληνας γνωστός βαρυποινίτης (έχοντας δεχτεί τις δύο σφαίρες στο κεφάλι) και για την υπόθεση, εκτός από τον καθ’ ομολογία 38χρονο δράστη Βουλγαρικής υπηκοότητας, έχει προφυλακιστεί και ο μέχρι πρότινος 50χρονος Αρχιφύλακας των Φυλακών, για συνέργεια στο έγκλημα.

Κατόπιν αιτήματος του συνηγόρου υπεράσπισης του 50χρονου Αρχιφύλακα, Δημήτριου Γκαβέλα, ο Ανακριτής Λαμίας έχει καλέσει να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, αυτό θα γίνει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 το πρωί.

Επιπλέον αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα σχετικά με τα όποια αποτυπώματα μπορεί να έκρυβε το όπλο του φόνου, μαζί με τη βαλλιστική εξέταση.

Άλλωστε έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί ακόμη περισσότερα, σχετικά με τα πόσα πρόσωπα παρευρίσκονταν πριν και κατά τη διάρκεια του εγκλήματος στο χώρο του παλιού Αρχιφυλακείου.

Αναπαράσταση του εγκλήματος, θυμίζουμε ότι είχε ζητήσει και ο συνήγορος του 38χρονου Βούλγαρου Θανάσης Τάρτης.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα βρεθούν και πάλι στο χώρο που έγινε το έγκλημα για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους.

Την αναπαράσταση θα παρακολουθήσουν και έμπειροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και Ιατροδικαστής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

