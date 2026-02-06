Την απαλλαγή του ηθοποιού που κατηγορείται για σεξουαλική βία κατά δύο γυναικών ζήτησε η εισαγγελέας

Να απαλλαγεί, λόγω αμφιβολιών, ο 43χρονος ηθοποιός και δάσκαλος υποκριτικής από τις κατηγορίες του βιασμού και της απόπειρας βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών, τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013, ζήτησε η εισαγγελέας έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Η υπόθεση με τον ηθοποιό έφθασε στη Δικαιοσύνη στο πλαίσιο του ελληνικού meToo, όταν ο κατηγορούμενος καταγγέλθηκε από γυναίκες για βιασμό.

Κατά την εισαγγελική λειτουργό, εντοπίζονται αντιφάσεις και κενά στις καταγγελίες των δυο γυναικών. Όπως τόνισε, η πρώτη καταγγέλλουσα, η οποία είναι αδελφή γνωστής ηθοποιού, τροποποίησε τους χρόνους των γεγονότων και δεν αξιοποίησε ομολογία του κατηγορούμενου που υποστηρίζει πως είχε ηχογραφήσει πλην όμως την έχασε.

«Οι ασάφειες και τα κενά κλονίζουν τις σε βάρος του κατηγορούμενου κατηγορίες, οι οποίες ουδέποτε κατά τη γνώμη μου στοιχειοθετήθηκαν για να οδηγήσουν το δικαστήριο σε καταδικαστική κρίση», επεσήμανε η εισαγγελέας.

Η εισαγγελέας σημείωσε πως η δεύτερη καταγγέλλουσα, αναφερόμενη σε σχέση που είχε με τον κατηγορούμενο, είπε ότι πίστευε πως «είχαν ζήσει κάτι ξεχωριστό», ενώ υπογράμμισε πως μετά τον καταγγελλόμενο βιασμό έστελνε σειρά ερωτικών και φιλικών μηνυμάτων, τα οποία η ίδια είπε ότι έστελνε απέδωσε στο πλαίσιο της χειραγωγούμενης σχέσης τους.

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του πριν λίγες μέρες, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, με βολές κατά των γυναικών που τον κατήγγειλαν ότι στράφηκαν εναντίον του για τη δημοσιότητα: «Ήθελαν τη λάμψη και μου κατέστρεψαν τη ζωή».

Στο δικαστήριο βρέθηκε, μεταξύ πολλών άλλων, ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, η σύζυγος του οποίου ήταν μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη.