MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Την απαλλαγή του ηθοποιού που κατηγορείται για σεξουαλική βία κατά δύο γυναικών ζήτησε η εισαγγελέας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Να απαλλαγεί, λόγω αμφιβολιών, ο 43χρονος ηθοποιός και δάσκαλος υποκριτικής από τις κατηγορίες του βιασμού και της απόπειρας βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών, τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013, ζήτησε η εισαγγελέας έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Η υπόθεση με τον ηθοποιό έφθασε στη Δικαιοσύνη στο πλαίσιο του ελληνικού meToo, όταν ο κατηγορούμενος καταγγέλθηκε από γυναίκες για βιασμό.

Κατά την εισαγγελική λειτουργό, εντοπίζονται αντιφάσεις και κενά στις καταγγελίες των δυο γυναικών. Όπως τόνισε, η πρώτη καταγγέλλουσα, η οποία είναι αδελφή γνωστής ηθοποιού, τροποποίησε τους χρόνους των γεγονότων και δεν αξιοποίησε ομολογία του κατηγορούμενου που υποστηρίζει πως είχε ηχογραφήσει πλην όμως την έχασε.

«Οι ασάφειες και τα κενά κλονίζουν τις σε βάρος του κατηγορούμενου κατηγορίες, οι οποίες ουδέποτε κατά τη γνώμη μου στοιχειοθετήθηκαν για να οδηγήσουν το δικαστήριο σε καταδικαστική κρίση», επεσήμανε η εισαγγελέας.

Η εισαγγελέας σημείωσε πως η δεύτερη καταγγέλλουσα, αναφερόμενη σε σχέση που είχε με τον κατηγορούμενο, είπε ότι πίστευε πως «είχαν ζήσει κάτι ξεχωριστό», ενώ υπογράμμισε πως μετά τον καταγγελλόμενο βιασμό έστελνε σειρά ερωτικών και φιλικών μηνυμάτων, τα οποία η ίδια είπε ότι έστελνε  απέδωσε στο πλαίσιο της χειραγωγούμενης σχέσης τους.

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του πριν λίγες μέρες, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, με βολές κατά των γυναικών που τον κατήγγειλαν ότι στράφηκαν εναντίον του για τη δημοσιότητα: «Ήθελαν τη λάμψη και μου κατέστρεψαν τη ζωή».

Στο δικαστήριο βρέθηκε, μεταξύ πολλών άλλων, ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, η σύζυγος του οποίου ήταν μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη.

Ηθοποιός σεξουαλική κακοποίηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Λατινοπούλου: Κάτω τα χέρια από το Λιμενικό, φυλάει Θερμοπύλες – Για την Καρυστιανού να ανησυχούν Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ιμάν Κελίφ: Δεν είμαι τρανς, είμαι κορίτσι – Έκανα ορμονοθεραπεία, δέχομαι οποιονδήποτε έλεγχο

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ιράν- ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι διμερείς συνομιλίες στο Ομάν – Η Τεχεράνη διαβεβαιώνει ότι είναι “έτοιμη” να υπερασπιστεί τον εαυτό της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΑΣ ΠΑΟΚ: Ζητεί από τον Τέλη Μυστακίδη να τηρήσει τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Βούλγαρος για διακίνηση ηρωίνης – Η Roxy ξετρύπωσε πέντε κιλά στο πάτωμα του ΙΧ του – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Πένθος για τη Νικολέττα Ράλλη – Πέθανε ο πατέρας της