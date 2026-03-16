Θεσσαλονίκη: “Στον εγγονό μου έστησαν καρτέρι” λέει ο παππούς του 20χρονου φίλου του ΠΑΟΚ που δολοφονήθηκε

Την ίδια ώρα που οι αστυνομικές αρχές αναζητούν το τρίτο άτομο της παρέας του 20χρονου που δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτης στην Καλαμαριά, αρκετά σημεία του αιματηρού επεισοδίου που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο παραμένουν ακόμα υπό εξέταση.

Χθες συγγενείς και φίλοι συνόδευσαν το 20χρονο στην τελευταία του κατοικία, ενώ ένας 19χρονος που ήταν μαζί με το θύμα τη στιγμή της επίθεσης παρουσιάστηκε στις δικαστικές αρχές, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί.

Σε βάρος του καθώς και σε ένα ακόμα άτομο το οποίο αναζητείται είχε ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης καθώς και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Χθες όμως ο εισαγγελέας άσκησε συμπληρωματική δίωξη για συμμορία εναντίον του 19χρονου αλλά και του άτομου που ακόμα δεν έχει εντοπιστεί.

Από την άλλη πλευρά ο 23χρονος που έχει συλληφθεί και κατηγορείται ως ο δράστης της δολοφονίας, αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 19χρονος θα απολογηθούν την ερχόμενη Τέταρτη.

«Φαρμακωθήκαμε, είναι τρομερό αυτό που συνέβη»

Από τη στιγμή που ο 20χρονος έχασε τη ζωή του, η θλίψη και ο πόνος έχει φωλιάσει στις καρδιές των συγγενών του και των φίλων του. Χθες το μεσημέρι έγινε η κηδεία και όλοι ήταν εκεί προκειμένου να του πουν το τελευταίο αντίο.

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι φαρμακωθήκαμε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν μου έχουν πει τίποτα για το πώς έγινε. Είμαι μεγάλος άνθρωπος και δεν ξέρω λεπτομέρειες. Το μόνο που ξέρω είναι ότι χάσαμε το παιδί μας. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Απ’ ό,τι γνωρίζω, είχε φύγει από τη σχολή του. Μετά τι έγινε, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω περισσότερα», λέει στο newsit.gr η γιαγιά του 20χρονου και συνεχίζοντας προσθέτει:

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Δούλευε και με τον πατέρα του, βοηθούσε στη δουλειά και έτρεχε για όλους. Λάτρευε τους ανθρώπους γύρω του και όλοι τον αγαπούσαν. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Αν βλέπατε πόσος κόσμος είχε έρθει στην κηδεία του… όλοι τον αγαπούσαν. Για το τι έγινε και γιατί έγινε, δεν ξέρω. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη».

«Του έστησαν καρτέρι, πρέπει να μπουν ισόβια»

Από την πλευρά ο παππούς του 20χρονου που έπεσε νεκρός από δύο μαχαιριές εκ των οποίων η μία στην καρδιά μιλώντας στο newsit.gr, υποστηρίζει ότι είχε στηθεί καρτέρι στον εγγονό του.

«Το παιδί είχε μόλις φύγει από τη σχολή του. Είχε σχολάσει, πήρε λεωφορεία και πήγε. Τους επιτέθηκαν πολλά άτομα σε εκείνο το σημείο, μπορεί να ήταν και 10», αναφέρει ο παππούς του 20χρονου και συμπληρώνει:

«Είχαν μαχαίρια, ξύλα, και πρόλαβαν αυτοί και τον χτύπησαν. Τον χτύπησαν στην πλάτη και ακριβώς στην καρδιά. Έπεσε με τα μούτρα κάτω. Δεν τους γνώριζε ο εγγονός μου, μαφιόζοι ήταν αυτοί. Ήξεραν ότι είναι ΠΑΟΚ και του έστησαν καρτέρι. Αυτοί πρέπει να μπουν ισόβια. Ήταν μοναχογιός ο εγγονός μου».