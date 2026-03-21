MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

|
THESTIVAL TEAM

Στα δικαστήρια έφτασε πριν από λίγο ο 19χρονος, που φέρεται να ήταν παρών στο αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη, το βράδυ της 12ης Μαρτίου, στην Καλαμαριά.

Μετά την συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και η οποία συνδέεται με την φερόμενη επίθεση που προηγήθηκε εναντίον του 23χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη της ανθρωποκτονίας, ο 19χρονος καλείται να λογοδοτήσει στην 1η τακτική ανακρίτρια.

Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, που είναι σε βαθμό κακουργήματος, ο ίδιος αντιμετωπίζει επιπλέον τις πλημμεληματικές πράξεις της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, η τελευταία με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Οι ίδιες πράξεις στρέφονται και κατά ενός ακόμη προσώπου που αναζητείται από τις Αρχές.

Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τα δύο αυτά άτομα από την παρέα του 20χρονου, είχε ζητήσει με γραπτό αίτημα προς την ανακρίτρια, η υπεράσπιση του 23χρονου- ήδη προφυλακισμένου για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η πλευρά του 23χρονου επικαλέστηκε τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης όπου φέρονται να περιγράφονται χτυπήματα που δέχθηκε ο ίδιος στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα από απροσδιόριστα όργανα – αντικείμενα. Ο 23χρονος, απολογούμενος στην ανακρίτρια, ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας κατά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του.

Δολοφονία Θεσσαλονίκη Καλαμαριά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

