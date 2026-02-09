MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 26χρονος που καταγγέλθηκε για βιασμό ανηλίκου – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

 Διαφωνία ως προς την ποινική μεταχείριση του 26χρονου που καταγγέλθηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά 15χρονο, προέκυψε ανάμεσα σε ανακριτή και εισαγγελέα. Τη διαφωνία θα κληθεί να άρει το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε ο 26χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα σε εκτέλεση εντάλματος για βιασμό ανηλίκου και παράνομη βιντεοσκόπηση, καθώς φέρεται να κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο την πράξη. Είχε προηγηθεί καταγγελία ότι προέβη σε γενετήσια πράξη με τον ανήλικο τον οποίο φέρεται να γνώρισε σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Κατά την ίδια καταγγελία, η φερόμενη κακοποίηση έγινε τον περασμένο Οκτώβριο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

 Απολογούμενος στον ανακριτή ο 26χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν συναινετικά.

 Ο ανακριτής είχε την άποψη ότι θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ ο εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων ότι θα πρέπει να κρατηθεί προσωρινά. Η διαφωνία αυτή θα αρθεί το επόμενο διάστημα από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο με την έκδοση βουλεύματος. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη σεξουαλική κακοποίηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Στον εισαγγελέα οι γονείς του κοριτσιού, που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας σήμερα και αύριο – Δείτε πού

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Κολομβία: 13 νεκροί μετά από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κεραμέως: Αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου και καθολική εφαρμογή του Εργάνη ΙΙ από τις 16 Φεβρουαρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τραγωδία στον Προυσό: Νεκρός 59χρονος οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε γκρεμό

ΖΩΔΙΑ 15 ώρες πριν

Αυτά είναι τα ζώδια που αντέχουν περισσότερo – Είναι ανθεκτικά και προσαρμόζονται ευκολότερα