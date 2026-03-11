MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 27χρονος που παρέσυρε με το ΙΧ και σκότωσε πεζό

THESTIVAL TEAM

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε ο 27χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 25χρονου πεζού.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης, υπό αστυνομική συνοδεία, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον 3ο Τακτικό Ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Η διαδικασία ορίστηκε να πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Κατά την παρουσία του ενώπιον του εισαγγελέα, ο 27χρονος φέρεται να εξέφρασε τη μεταμέλειά του για το περιστατικό, δηλώνοντας πως αναγνωρίζει τις συνέπειες της πράξης του και ότι λυπάται βαθύτατα για όσα συνέβησαν. Παράλληλα, απηύθυνε συλλυπητήρια προς την οικογένεια του 25χρονου που έχασε τη ζωή του, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον δεύτερο πεζό που τραυματίστηκε.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 21:00 το βράδυ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 27χρονος οδηγούσε το όχημά του στην περιοχή όταν, για λόγους που παραμένουν υπό διερεύνηση, φέρεται να έχασε τον έλεγχο. Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια κατέληξε στο πεζοδρόμιο, όπου παρέσυρε δύο πεζούς.

Από την παράσυρση έχασε τη ζωή του ένας 25χρονος άνδρας, ενώ ο δεύτερος πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο 27χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση και εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.

Θεσσαλονίκη

