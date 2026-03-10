Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από ΙΧ σε πεζοδρόμιο – Δείτε φωτo

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/3) στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 21:00, ένας 27χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, καβάλησε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον έναν από τους δύο.

Ο δεύτερος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη από τις αρχές.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο thestival.gr ότι ο οδηγός του ΙΧ που προκάλεσε το τροχαίο κινούνταν με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.