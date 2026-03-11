Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στην Πολίχνη – “Δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο”

Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα άσκησε ο Εισαγγελέας στον 27χρονο οδηγό της μαύρης BMW που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 25χρονο, χθες το βράδυ στην Πολίχνη, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 27χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο. Παραπέμφθηκε στον τρίτο τακτικό ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για ετοιμάσει την απολογία του.

Τι λέει ο οδηγός του αυτοκινήτου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος δηλώνει μετανιωμένος για ό,τι έγινε και τονίζει πως δεν ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο, ενώ εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου 25χρονου.

«Είμαι μετανιωμένος για ό,τι έχει γίνει. Αναγνωρίζω το κακό που προκάλεσα και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού που σκοτώθηκε και ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του παιδιού που τραυματίστηκε», φέρεται να έχει ισχυριστεί ο 27χρονος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο έγινε χθες το βράδυ γύρω στις 9. Ο 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πολίχνη, καβάλησε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς. Ένας από τους δύο πεζούς, ηλικίας 25 ετών βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ ο δεύτερος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Οι ισχυρισμοί αυτοπτών μαρτύρων

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν χθες στο thestival.gr ότι ο οδηγός του ΙΧ που προκάλεσε το τροχαίο κινούνταν με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Ανέβαινε την οδό Αγνώστου Στρατιώτου και δεν πτοήθηκε από την ύπαρξη των επιβραδυντικών ανακλαστήρων οδοστρώματος που είναι τοποθετημένοι λίγα μέτρα πριν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί με το όχημα που προκάλεσε το δυστύχημα κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα ακόμη ένα όχημα μάρκας BMW.

«Έκλεισε το σπίτι μου»

Ο πατέρας του αδικοχαμένου 25χρονου συγκλονίζει μιλώντας στο thestival.gr για την απώλεια του παιδιού του. «Ήρθε με τις μπάντες, στριφογύρισε και πρέπει να τον πήρε και κάτω από το αμάξι. Το σπίτι μας έκλεισε. Έπεσε πύραυλος στο σπίτι μου. Ήταν η ελπίδα μου, κάναμε όνειρα μαζί. Όταν ήρθα εδώ απέναντι ήταν η Τροχαία. Ρώτησα που είναι τα παιδιά και μου είπαν στο Ιπποκράτειο. Με ρώτησαν “τι ηλικία έχει ο γιος σου” τους είπα 25. Πήραμε στο Ιπποκράτειο και μου είπαν ότι πράγματι το όνομα του παιδιού ήταν Παύλος», ανέφερε ο πατέρας του νεαρού που έχασε τη ζωή του.