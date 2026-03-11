Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου που σκοτώθηκε μετά από παράσυρση – “Ήρθε με τις μπάντες ο οδηγός, το σπίτι μου έκλεισε

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη, από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν ΙΧ παρέσυρε και σκότωσε έναν 25χρονο πάνω σε πεζοδρόμιο!

Το τροχαίο έγινε χθες το βράδυ γύρω στις 9. Ένας 27χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πολίχνη, καβάλησε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς. Ένας από τους δύο πεζούς, ηλικίας 25 ετών βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ ο δεύτερος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου 25χρονου συγκλονίζει μιλώντας στο thestival.gr για την απώλεια του παιδιού του. «Ήρθε με τις μπάντες, στριφογύρισε και πρέπει να τον πήρε και κάτω από το αμάξι. Το σπίτι μας έκλεισε. Έπεσε πύραυλος στο σπίτι μου. Ήταν η ελπίδα μου, κάναμε όνειρα μαζί. Όταν ήρθα εδώ απέναντι ήταν η Τροχαία. Ρώτησα που είναι τα παιδιά και μου είπαν στο Ιπποκράτειο. Με ρώτησαν “τι ηλικία έχει ο γιος σου” τους είπα 25. Πήραμε στο Ιπποκράτειο και μου είπαν ότι πράγματι το όνομα του παιδιού ήταν Παύλος», ανέφερε ο πατέρας του νεαρού που έχασε τη ζωή του.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν χθες στο thestival.gr ότι ο οδηγός του ΙΧ που προκάλεσε το τροχαίο κινούνταν με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Ανέβαινε την οδό Αγνώστου Στρατιώτου και δεν πτοήθηκε από την ύπαρξη των επιβραδυντικών ανακλαστήρων οδοστρώματος που είναι τοποθετημένοι λίγα μέτρα πριν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί με το όχημα που προκάλεσε το δυστύχημα κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα ακόμη ένα όχημα μάρκας BMW.

Ο 27χρονος οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το τροχαίο

“Βραδινές ώρες χθες (10-03-2026) στην περιοχή της Πολίχνης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του, εισήλθε σε πεζοδρόμιο και συγκρούστηκε με δύο ημεδαπούς πεζούς ηλικίας 25 και 24 ετών, εκ των οποίων ο πρώτος τραυματίσθηκε θανάσιμα και ο δεύτερος ελαφρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης. Ακολούθως το όχημα προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού, κολώνα στάσης λεωφορείου και σε δέντρο.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης”.