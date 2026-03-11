MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη θανατηφόρα παράσυρση 25χρονου από ΙΧ σε πεζοδρόμιο

|
THESTIVAL TEAM

Ανακοίνωση για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη, εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Το τροχαίο έγινε χθες το βράδυ γύρω στις 9. Ένας 27χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πολίχνη, καβάλησε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς. Ένας από τους δύο πεζούς, ηλικίας 25 ετών βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ ο δεύτερος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

“Βραδινές ώρες χθες (10-03-2026) στην περιοχή της Πολίχνης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του, εισήλθε σε πεζοδρόμιο και συγκρούστηκε με δύο ημεδαπούς πεζούς ηλικίας 25 και 24 ετών, εκ των οποίων ο πρώτος τραυματίσθηκε θανάσιμα και ο δεύτερος ελαφρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης. Ακολούθως το όχημα προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού, κολώνα στάσης λεωφορείου και σε δέντρο.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης”.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

