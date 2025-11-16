MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερες οι έξι ανήλικες που ξυλοκόπησαν και βιντεοσκόπησαν συνομήλικές τους στον Εύοσμο

|
THESTIVAL TEAM

Ελεύθερες αφέθηκαν οι έξι ανήλικες που συνελήφθησαν χθες, μετά από άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού σε βάρος συνομήλικων κοριτσιών στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν δύο 13χρονες κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι γύρω στις 21:00 δέχθηκαν επίθεση από ομάδα έξι ανήλικων κοριτσιών, ενώ μαζί τους φέρεται να βρισκόταν και άλλη μία άγνωστη στις αρχές.

Σύμφωνα με την καταγγελία, δύο από τις δράστιδες βιντεοσκοπούσε την επίθεση, ενώ μία ακόμη φέρεται να αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο της μιας ανήλικης.

