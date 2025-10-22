Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο του 2026 η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας και άλλων επτά προσώπων

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα δίκη στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης της έκπτωτης δημάρχου, Κασσάνδρας Αναστασίας Χαλκιά, καθώς και άλλων επτά προσώπων του Δήμου για παράβαση καθήκοντος, για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 16 Δεκεμβρίου του 2026 λόγω κωλύματος στο πρόσωπο κατηγορούμενων και συνηγόρων. Σημειώνεται πως η κα Χαλκιά δεν εμφανίστηκε στα δικαστήρια με τον συνήγορό της ωστόσο να διαβεβαιώνει πως βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Στον πυρήνα της δικογραφίας βρίσκεται το μοιραίο παιχνίδι crazy dance που, σύμφωνα με την τεχνική πραγματογνωμοσύνη η οποία διεξήχθη μετά τον θάνατο του 18χρονου, αποτελούσε προϊόν ιδιοκατασκευής χωρίς αναφορά σε κατασκευαστή και προηγούμενη έγκριση σχεδιασμού.

Η δήμαρχος Κασσάνδρας, που τιμωρήθηκε πειθαρχικά με την ποινή της έκπτωσης (απόφαση κατά της οποίας προσέφυγε στο ΣτΕ), κατηγορείται ότι δεν επέβαλε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης με δεδομένο ότι δεν είχε εκδοθεί καμία τεχνική άδεια για το συγκεκριμένο παιχνίδι όσον αφορά τη θερινή περίοδο 2024, ενώ η άδεια λειτουργίας της προηγούμενης χρονιάς (2023) εκδόθηκε χωρίς τεχνικό φάκελο από αναγνωρισμένο τεχνικό φορέα ελέγχου. Ανάλογα με την ιδιότητα των υπολοίπων κατηγορουμένων η δικογραφία τούς αποδίδει ευθύνες όσον αφορά τη λειτουργία και τους ελέγχους του crazy dance.

Στο άκουσμα της απόφασης για την αναβολή της εκδίκασης ο πατέρας του αδικοχαμένου Γιάννη, Γιώργος Καμπαΐλής ξέσπασε κατά των κατηγορουμένων:

«Μετά από ένα χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω. Για αυτό δεν εμφανίστηκε κανείς. Για μια σειρά πράξεων που εμπλέκεται ένα σύνολο ανθρώπων. Δικηγόροι είναι αυτοί που πήραν τις αναβολές κυρία πρόεδρε και μας κοροϊδεύουν καθημερινά. Είμαι ο πατέρας. Αυτή είναι η ιστορία. Θα έπρεπε να σκεφτούν ότι τα δικά τους παιδιά είναι σπίτι», ανέφερε με την πρόεδρο να του απαντά πως «σεβόμαστε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν δικαιώματα σύμφωνα με το νόμο κύριε Καμπαϊλή. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τον πόνο σας. Και εμείς παιδιά έχουμε και ξέρουμε τον πόνο. Σας συμπονούμε».

«Eμπλέκεται και ο νυν δήμαρχος Κασσάνδρας»

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους μετά την αναβολή της δίκης ο κ. Καμπαϊλής ξέσπασε ξανά κατά των κατηγορουμένων ενώ έβαλε στο κάδρο των ευθυνών και τον νυν δήμαρχο Κασσάνδρας,

«Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πρωτάκουστο, ξεκινάει ο πόλεμος. Έχω δει ενισχύσεις κυβερνητικές με συνηγόρους οι οποίοι σχετίζονται με τον υπουργό Δικαιοσύνης να έρχονται να υπερασπιστούν την τέως δήμαρχο. Το ότι πήγε 13 μήνες το δικαστήριο πίσω, το ότι είναι σε εκκρεμότητα η απόφαση του ΣτΕ ότι αυτή τη στιγμή εξετάζεται μια δικογραφία ακόμη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι η συνέχεια της ιστορίας. Εμένα πόλεμο δεν μπορούν να μου κάνουν και σε κάθε περίπτωση να πολεμήσει κανένας τον θάνατο του παιδιού μου», ανέφερε αρχικά ο κ. Καμπαϊλής και πρόσθεσε:

«Στις συγκεκριμένες δικογραφίες και πειθαρχικά εμπλέκεται και ο νυν δήμαρχος Κασσάνδρας ο οποίος όταν χάθηκε το παιδί ήταν αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Ακόμη ξέσπασε και κατά του τότε διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών λέγοντας πως ενώ τον διαβεβαίωνε ότι «όλα ήταν σωστά και με άδειες, από τις δικογραφίες προκύπτει ότι αυτός έδινε άδειες στο σάπιο λούνα παρκ χωρίς κανέναν έλεγχο, μαζί με την Χαλκιά».

«Εύχομαι την επόμενη φορά να είναι εδώ οι φονιάδες των παιδιών μου για να μην αναγκαστώ να πάω να τους βρω μόνος μου», είπε επίσης ο κ. Καμπαϊλής ενώ τόνισε πως τίποτα δεν θα μείνει ανεξιχνίαστο.

«Φυσιολογική η αναβολή για τα δεδομένα των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης»

Φυσιολογική χαρακτήρισε -με βάση τα δεδομένα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης- την αναβολή την δίκης για 14 μήνες μετά, ο συνήγορος της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας, Αναστασίας Χαλκιά, Αντώνης Κουδρόγλου.

Κληθείς να απαντήσει για το ότι η κα Χαλκιά δεν προσήλθε στα δικαστήρια σήμερα ο κ. Κουδρόγλου είπε πως εκείνη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την εκδίκαση και πως δεν περίμεναν να γίνει σήμερα η εκδίκαση καθώς η δίκη ήταν προσδιορισμένη στον αριθμό 18 τού εκθέματος του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

«Η υπόθεση ανεβλήθη για τον Δεκέμβριο του 2026. Η υπόθεση αφορά τις πλημμελληματικές διώξεις για παράβαση καθήκοντος. Είναι μια πολύ δυσάρεστη υπόθεση, με ένα τραγικό συμβάν, την απώλεια ενός νέου ανθρώπου και τον οποίο όλοι θλιβόμαστε. Ελπίζουμε ότι η οικογένεια του θύματος θα μπορέσει μέσα από αυτή τη διαδικασία να αντιληφθεί τι πραγματικά έγινε εκεί και να καταλάβει ποιοι ευθύνονται και ποιοι όχι», δήλωσε επίσης ενώ εξέφρασε τη διαφωνία του με τον χαρακτηρισμό «δολοφόνοι» για τους κατηγορούμενους από τον πατέρα του θύματος.

«Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες»

Επιτάχυνση των διαδικασιών από πλευράς Δικαιοσύνης ώστε η οικογένεια του αδικοχαμένου Γιάννη να δικαιωθεί ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειάς Καμπαϊλή, Γιάννης Μανδράου.

«Ένα δράμα βιώνουμε από πέρυσι. Η δίκη θα διεξαχθεί στο ακροατήριο. Οι ισχυρισμοί μας και στην πειθαρχική διαδικασία και την ποινική προανάκριση έχουν επιβεβαιωθεί και έχουμε εισφέρει στοιχεία για το ότι τουλάχιστον η δημοτική Αρχή που σήμερα είναι εδώ κατηγορούμενη, έχει υπαιτιότητα και εγκληματικές ευθύνες για τον άδικο χαμό του19χρονου», υπογράμμισε επίσης.