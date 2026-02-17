Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης της “Βιολάντα”

Σήμερα οδηγείται ενώπιον του ανακριτή ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», που κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων για τη φονική έκρηξη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι δικηγόροι του θα ζητήσουν προθεσμία άλλων 48 ωρών μέχρι την Πέμπτη.

Η Εισαγγελία αποφάσισε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Συγκεκριμένα, η κατηγορία του εμπρησμού και της έκρηξης μετατράπηκε από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον ανακριτή Τρικάλων.