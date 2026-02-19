MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών από το Εφετείο στον πατέρα Αντώνιο – Πρέπει να καταβάλλει εγγύηση 60.000 ευρώ για να μείνει ελεύθερος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το ποσό των 60.000 ευρώ προκειμένου να παραμείνει ελεύθερος θα πρέπει να καταβάλει ο πατέρας Αντώνιος, σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε πριν από λίγο το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση των σωματικών κακοποιήσεων παιδιών που φιλοξενήθηκαν στην Κιβωτό του Κόσμου.

Ειδικότερα με την απόφαση, επιβλήθηκε στον ιερέα ποινή φυλάκισης 9,5, ωστόσο το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή αυτή σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως. Αυτό σημαίνει ότι ο ιεράς για να εξαγοράσει την ποινή θα πρέπει να καταβάλλει πόσο άνω των 60.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή το δικαστήριο επέβαλε στους λοιπούς 4 κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι τις ποινές:

55,5 μηνών
40 μηνών
25 μηνών και
20 μηνών

Το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως και για δύο ακόμη κατηγορουμένους (πλην του ιερέα), ενώ για τους άλλους δύο που έλαβαν μικρότερες ποινές, η ποινή ανεσταλή.

Πηγή: protothema.gr

Πατέρας Αντώνιος

