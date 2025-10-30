MENOY

Πέλλα: 29χρονος καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση ξαδέλφης του που ήταν μεθυσμένη

Ένας 29χρονος καταδικάστηκε σε ποινή 37 μηνών, επειδή κακοποίησε σεξουαλικά την ξαδέλφη του, ύστερα από έξοδο και κατανάλωση αλκοόλ, τον Απρίλιο του 2021, σε περιοχή της Πέλλας. Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία της 25χρονης – τότε – γυναίκας, η οποία ανέφερε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, εξαιτίας της οποίας δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 29χρονος, τον έκρινε ένοχο, με οριακή πλειοψηφία (4-3) για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη. Του αναγνώρισε δύο ελαφρυντικά (πρότερο έντιμο βίο και μετέπειτα καλή συμπεριφορά), ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, με συνέπεια να αφεθεί ελεύθερος ενόψει του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε εν μέρει τη σεξουαλική επαφή, επισημαίνοντας πως η γυναίκα (2η ξαδέλφη του) καταλάβαινε τι έκανε και πως ό,τι συνέβη συνέβη με τη συναίνεσή της.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

