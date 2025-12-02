MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα – Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός

THESTIVAL TEAM

Ένοχη για όλες τις πράξεις που τις αποδίδονται κρίθηκε η Δήμητρα Ματσούκα, αναφορικά με την υπόθεση που αφορά οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς πινακίδες και δίπλωμα και πάνω από το όριο ταχύτητας.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, η ηθοποιός καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Η δίκη είχε πάρει αναβολή κατόπιν αιτήματος της ηθοποιού, προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, και σήμερα κρίθηκε η ποινική της μεταχείριση.

Τέλος, η ίδια δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και στη διαδικασία παρευρέθηκε μόνο ο δικηγόρος της.

