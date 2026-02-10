Καταδικάστηκε ο 31χρονος για την επεισοδιακή καταδίωξη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όταν 31χρονος μοτοσικλετιστής επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και προβαίνοντας σε αλλεπάλληλες επικίνδυνες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, ωστόσο εκείνος αγνόησε το σήμα στάσης και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Ο 31χρονος κινήθηκε μέσω της Περιφερειακής Οδού προς τη Σταυρούπολη και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την ανατολική πλευρά της πόλης, στη Χαριλάου, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Κατά τη διάρκεια της περίπου μισάωρης καταδίωξης, φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα που έφτασε έως και τα 190 χιλιόμετρα την ώρα, παραβιάζοντας διαδοχικούς ερυθρούς σηματοδότες και κινούμενος ακόμη και αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς και πεζούς. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική δύναμη, με έξι περιπολικά της Άμεσης Δράσης, 13 δίκυκλα της ομάδας «Ζ» και της Τροχαίας, τρεις σταθμούς της ΟΠΚΕ και δύο ομάδες ΔΙ.ΑΣ.

Ο 31χρονος οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με την αυτόφωρη διαδικασία και κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 13 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ για τις τροχονομικές παραβάσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα που προσεγγίζουν τις 7.000 ευρώ.

Απολογούμενος, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι τρόμαξε επειδή δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης, αναγνωρίζοντας ότι έκανε λάθος που δεν σταμάτησε στον έλεγχο και ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε.