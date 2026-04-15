MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Με την Έλενα Χριστοπούλου είμαστε πολύ καλά, μιλάμε, με στήριξε πολύ

|
THESTIVAL TEAM

Την Κλέλια Ανδριολάτου συνάντησε από το Πρωινό ο Γρηγόρης Μπάκας στο αεροδρόμιο και όπως ήταν αναμενόμενο, η λήξη της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου κυριάρχησε στην κουβέντα τους.

«Είμαστε εδώ, κάνουμε τη δουλειά μας στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι υπέροχη. Όσο μπορούμε ανοίγουμε τα φτερά μας και στο εξωτερικό, ε, και βλέπουμε. Δεν υπάρχει κάτι φαντασμαγορικό σε όλο αυτό.

Τώρα τον ανακαλύψατε εσείς (σ.σ. τον νέο της μάνατζερ). Γενικά, είμαστε μαζί τρία τέσσερα χρόνια. Απλά δεν είναι όλα εύκολα στη ζωή, θέλει προσπάθεια. Να πας, να ‘ρχεσαι, να κάνεις τις δουλειές σου, έτσι σιγά σιγά, βήμα βήμα. Απλά εσείς βλέπετε πάντα ένα αποτέλεσμα. Από πίσω υπάρχει πολλή δουλειά και πολύς χρόνος», ανέφερε αρχικά η Κλέλια Ανδριολάτου.

«Με την Έλενα βγάλαμε μια κοινή ανακοίνωση για τη λήξη της συνεργασίας μας. Είμαστε πολύ καλά, μιλάμε, εδώ είμαστε και προχωράμε. Ήτανε μία απόφαση έτσι που υπάρχει πολλή στήριξη και αγάπη και στη ζωή πρέπει να προχωράμε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Με στήριξε πολύ», τόνισε η Κλέλια Ανδριολάτου και συνέχισε:

«Νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που προκαλώ κόντρα; Οπότε δεν θα ‘θελα να υπάρχει και γύρω μου μια τέτοια είδηση. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Δεν με αφορά τίποτα το κίτρινο γενικότερα και τίποτα το, ξέρεις, που να υπάρχει κάτι περίεργο σαν ατμόσφαιρα. Είμαι πολύ καθαρός άνθρωπος, είμαι αποφασισμένη και κάνω ό,τι πρέπει να κάνω για τη ζωή μου και να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου».

