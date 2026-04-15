Ισπανός elite σφυρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ την Κυριακή

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν τα ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Το ντέρμπι Δικεφάλων στην Allwyn Arena μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ (19/04, 18:00) θα διευθύνει ο Ισπανός elite διαιτητής Ζεσούς Χιλ Μανθάνο και στο VAR θα είναι ο συμπατριώτης του Πάμπλο Γκονθάλεθ Φουέρτες.

Στη Λεωφόρο για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό (19/04, 21:00) ορίστηκε ο Τούρκος elite ρέφερι Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ με τον Ολλανδό Κλέι Ρούπερτι στο VAR.

Οι διαιτητές των αγώνων πλέι οφ 1-4

Κυριακή 19 Απριλίου – 18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Μανθάνο

Βοηθοί: Ροντρίγκεθ , Νικόλας

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Φουέρτες

AVAR: Μαέσο

Κυριακή 19 Απριλίου – 21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Μέλερ

Βοηθοί: Ουγιαρκάν, Οζκάρα

4ος: Βεργέτης

VAR: Ρούπερτι

AVAR: Μάνσοτ