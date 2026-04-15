Ισπανός elite σφυρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ την Κυριακή
Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν τα ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Super League.
Το ντέρμπι Δικεφάλων στην Allwyn Arena μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ (19/04, 18:00) θα διευθύνει ο Ισπανός elite διαιτητής Ζεσούς Χιλ Μανθάνο και στο VAR θα είναι ο συμπατριώτης του Πάμπλο Γκονθάλεθ Φουέρτες.
Στη Λεωφόρο για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό (19/04, 21:00) ορίστηκε ο Τούρκος elite ρέφερι Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ με τον Ολλανδό Κλέι Ρούπερτι στο VAR.
Οι διαιτητές των αγώνων πλέι οφ 1-4
Κυριακή 19 Απριλίου – 18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Μανθάνο
Βοηθοί: Ροντρίγκεθ , Νικόλας
4ος: Τσακαλίδης
VAR: Φουέρτες
AVAR: Μαέσο
Κυριακή 19 Απριλίου – 21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Διαιτητής: Μέλερ
Βοηθοί: Ουγιαρκάν, Οζκάρα
4ος: Βεργέτης
VAR: Ρούπερτι
AVAR: Μάνσοτ
